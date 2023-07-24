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Milas’ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların yangını fark etmesiyle birlikte itfaiye ekipleri alana sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplere, helikopterler havadan destek veriyor.

13:23 . 24/07/2023 Pazartesi
IHA
Yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın, Kısırlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de sortileri ile çalışmalara havadan destek veriyor.


#Muğla
#Milas
#Yangın
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