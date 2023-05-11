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Millet İttifakı'ndan AK Parti'ye katılımlar aralıksız devam ediyor

HDP destekli Yedili Masa'dan kopuşlar devam ediyor. Son dönemde artan ayrılıklara ise bir yenisi daha eklendi. Gaziantep'te İYİ Partili Nizip Belediye Meclis Üyeleri Müslüm Alkurt, Abdulvahap Eroğlu ve Hüseyin Ateş, yoğun katılım ve büyük bir coşku ile gerçekleşen törenle AK Parti’ye katıldı.

21:25 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nizip Belediye Meclis Üyeleri Müslüm Alkurt, Abdulvahap Eroğlu ve Hüseyin Ateş İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

Nizip Belediye Meclis Üyeleri Müslüm Alkurt, Abdulvahap Eroğlu ve Hüseyin Ateş İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

İYİ Partili Nizip Belediye Meclis Üyeleri Müslüm Alkurt, Abdulvahap Eroğlu ve Hüseyin Ateş AK Parti’ye katıldı.


Önceki dönem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 28. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Ali Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımlarıyla Nizip’te gerçekleşen törende Nizip Belediye Meclis Üyeleri Müslüm Alkurt, Abdulvahap Eroğlu ve Hüseyin Ateş’in de İYİ Parti’den AK Parti’ye katılımları büyük bir coşku ile kutlandı.

Önceki dönem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yoğun kalabalık karşısında “Nizip'leyiz. Pazar günü buralar bayram yeri inşallah.” İfadelerinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye’nin istikrarı için AK Parti’ye destek olmak istediklerini belirten belediye meclis üyelerinin rozetlerini ise 28. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Ali Şahin takdim etti.


Yoğun katılım ve büyük bir coşku ile gerçekleşen törene AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile il ve ilçe yönetimleri de katılım sağladı.

#AK Parti
#Millet İttifakı
#Gaziantep
#Nizip
9 dakika önce
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