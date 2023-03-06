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Gündem

Millet İttifakı'nın toplantısı saat 15.00'e ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Altılı Masa'dan ayrılan Meral Akşener'i ikna etmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. Bu gelişmenin ardından Millet İttifakı’nın bugün saat 14.00'te yapılması planlanan toplantısı bir saat ertelenerek saat 15.00’e alındı.

13:50 . 6/03/2023 Pazartesi
Diğer
Altılı Masa

Altılı Masa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altılı Masa krizinde arabuluculuk rolünü üstlendi. İyi Parti Genel Merkezi önünde hareketli anlar yaşandı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Meral Akşener'i ziyaret için genel merkeze gitti. Millet İttifakı’nın toplantısı bir saat ertelenerek saat 15.00’e alındı.

İki başkana Cumhurbaşkanlığı yardımcısı teklifi

Bir diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları konuşuluyor.





#Millet İttifakı
#Altılı Masa
#Meral Akşener
1 saat önce
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Millet İttifakı'nın toplantısı saat 15.00'e ertelendi
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