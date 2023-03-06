Millet İttifakı'nın toplantısı saat 16.00'ya ertelendi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İyi Parti Genel Merkezi'nde iki başkanın ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Zorlu; "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı yardımcıları olmalarını teklif ettik. Bu teklifi ilerleyen dakikalarda Sayın Kılıçdaroğlu'na da ileteceğiz" dedi.