Millet İttifakı'nın toplantısı saat 16.00'ya ertelendi

Altılı Masa
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altılı Masa krizinde arabuluculuk rolünü üstlendi. İyi Parti Genel Merkezi önünde hareketli anlar yaşandı.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Meral Akşener'i ziyaret için genel merkeze gitti. Millet İttifakı’nın bugün saat 14.00'te yapılması planlanan toplantısı önce 15.00'e ardından 16.00'ya ertelendi.
İki başkana Cumhurbaşkanlığı yardımcısı teklifi
Bir diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları konuşuluyor.