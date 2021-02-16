Gündem Millet teröre karşı tek yürek oldu Garadaki hain saldırı sonrası CİMERe mesaj yağdı
POLİTİKA

Millet teröre karşı tek yürek oldu: Gara'daki hain saldırı sonrası CİMER'e mesaj yağdı

Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesinin ardından Türkiye teröre karşı adeta tek yürek oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gara'ya yaptığı operasyon ile ilgili destek mesajlarını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşı şehit ettiği Gara'daki hain saldırının ardından vatandaşlardan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) çok sayıda destek mesajı geldi. O mesajlarda, Türk milleti tek yürek olarak teröre karşı dik duruşunu gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da o mesajlardan bazılarını paylaştı. Altun, "Kahraman ordumuz Gara'yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır." dedi.

Bakan Akar TBMM'de Gara operasyonunu anlattı: Vatandaşlarımız hava harekatının başlangıcında şehit edildi
GÜNDEM
Bakan Akar TBMM'de Gara operasyonunu anlattı: Vatandaşlarımız hava harekatının başlangıcında şehit edildi

"Son nefesimize kadar sizlerin yanındayım"


Van Tuşba'dan bir vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin başı sağolsun. Rabbim askerlerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun, onlara güç versin. Eğer bugün huzur içinde canım vatanım Türkiye'de yaşıyorsak bunu minnettar olduğum aziz şehitlerimize, fedakar güvenlik güçlerimize borçluyuz. Son nefesimize kadar sizlerin yanındayım."

Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan
OYNAT 01:16
Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan "Biraz misafir edip salacaklar" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşın ilk kaçırıldığı dönemde AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile HDP'li Buldan arasında geçen konuşmayı aktardı. Soylu 'Öznur Hanım bu vatandaşlarımızı sorduğunda Buldan, 'Ben görüştüm. Biraz misafir edip salacaklar' dedi. Bunlar tarihi şahitliklerdir' diye konuştu.


Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı: Evladını toprağa veren Ünzile Teyze'yi dün tanımadım
OYNAT 03:22
Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı: Evladını toprağa veren Ünzile Teyze'yi dün tanımadım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşımızın yakınlarından söz ederken zor anlar yaşadı. Şehit annesini anlatan Soylu, 'Ünzile Teyze'yi dün tanımadım. Evladını toprağa veren annelerin o metanetini gördüm. Bu evlatlarımız pikniğe giderken kaçırılmadı' ifadelerini kullandı.


  • Adana'nın Seyhan ilçesinden bir vatandaş ise, "Bugün aldığımız acı haber beni derinden üzmüş ve etkisinden çıkamadım. Nasıl ki 13 vatandaşımızı sözde cezaevinden çıkarıp şehit ettiyseler biz de kısas uygulayalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden anlattı
OYNAT 06:29
Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden anlattı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden göstererek anlattı.

"Canımı, kanımı, her şeyimi vermeye hazırım vatan uğruna"

Siirtli bir vatandaş "Kıbrıs'ta Piyade Astsubay Astçavuş olarak görev yapmaktayım. Burada görevimin bitmesine 4 ay kaldı. Görevimin bu son 4 ayını Irak'ta, Suriye'de yapmak istiyorum. Hain PKK'dan sivil vatandaşlarımızın, silah arkadaşlarımızın intikamını almak istiyorum. Ben canımı, kanımı, her şeyimi vermeye hazırım vatan uğruna. Allah ordumuza, vatanımıza zeval vermesin." mesajını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız
OYNAT 00:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız
Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip inlerinde onların başını ezeceğiz. Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız ' dedi.



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