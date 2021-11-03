Millete hizmet yolunda 19 yıl: 3 Kasım 2002 seçimleri Türkiye’nin demokratik değişiminin miladı oldu

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 19 yılı geride bıraktı.

"Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine çıktıktan sonra 19 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.

Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla çıktığı siyaset yolunda, 4 başbakan 2 cumhurbaşkanı çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'ın Asker Duası şiiri nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkum edilen ve bu nedenle siyasi yasaklı olan Erdoğan, liderliğini yaptığı parti 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar olmasına rağmen başbakan olamadı.

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Erdoğan'ın giremediği 3 Kasım genel seçimlerinden AK Parti yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.

Mahkumiyetine neden olan şiiri okuduğu Siirt'ten milletvekili seçildi

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasının ardından, Kurucu Genel Başkan Erdoğan, 8 Mart 2003'te mahkumiyetine neden olan şiiri okuduğu Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

Abdullah Gül başkanlığındaki 58. Hükümet, üç gün sonra, 11 Mart 2003'te istifa ettikten sonra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59'uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

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Yerel seçimlerden de başarıyla çıktı

Girdiği ilk yerel seçim olan 2004 mahalli idareler seçimlerinde de yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıkan AK Parti, 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı.

2007'deki genel seçimlerde yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşan AK Parti, Tunceli dışındaki 80 ilden milletvekili çıkarmayı başardı ve tek başına iktidar oldu.

İki cumhurbaşkanı ve dört başbakan

Kuruluşunun ardından kesintisiz iktidarına 18 yıldır devam eden AK Parti, bu sürede bünyesinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkardı. Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın başbakanlık yaptığı bu süreçte Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 11. ve 12. Cumhurbaşkanlığına seçildi.

Kapatma davasına ve darbe girişimlerine karşı mücadele verildi

AK Parti iktidarı boyunca demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi. E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı kumpas ile karşılaştı.

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FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteği ile püskürtüldü.

Sahada ve masada güçlü Türkiye

Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı.

Kafkaslardan Afrika'ya Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok bölgede dış politika açılımları gerçekleştirildi. Sadece Türkiye'nin değil haksızlığa maruz kalan coğrafyalardaki halkların hak ve menfaatleri uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde savunuldu.

Yatırımlar hız kesmeden devam etti

AK Parti iktidarında yatırımlar da hız kesmeden devam etti. Duble yollar, şehir hastaneleri, modern havaalanları inşa edildi. Yerli otomobil hayali için düğmeye basıldı. Tüm engelleme girişimlerine rağmen Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulundu.

Savunma sanayiinde yerlilik arttı

Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 70'in üstüne çıktı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar ekonomiye katkısının yanı sıra terörle mücadelede önemli rol oynadı.

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GÜNDEM Anadolu ihtilali 19 yaşında

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 yılda yapılan icraatleri tek tek açıkladı

OYNAT 02:30 Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan AK Parti'nin 19. kuruluş yılına özel video Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız AK Parti'nin 19. yıl dönümünü anlatan bir video klip paylaştı. Yıldız, ''Hep söylediğimiz gibi, bu partinin kurucusu bizatihi milletimizin ta kendisidir!' başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi.



'3 Kasım 2002'den bu yana Millete hizmette 19 yılı geride bıraktık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıldır yapılan tüm icraatlar, millet ve memleket aşkıyla yapılmaya devam edecek.' BiP'te paylaş

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OYNAT 02:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri çıkıp '19 yılda ne yaptınız?' diyecek cüreti gösterebiliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'hafıza-i beşer, nisyan ile malûldür' sözüyle başladığı konuşmasına şöyle devam etti:



'Bazen kendi başarılarımızı kendimiz dahi unutabiliyoruz. Böyle olunca da bazen birileri karşımıza çıkıp 19 yılda ne yapınız diyecek cüreti gösterebiliyorlar.



Yalan ve iftiranın ötesinde hakikatin ters yüz edilmesi olan bu tür ithamlara karşı vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır.'

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