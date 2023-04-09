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Milletvekili adaylığından çekilen İYİ Partili Aytun Çıray ile Sevilay Yılman arasında 'koltuk' tartışması: Turnusol kağıdı gibidir bu anlar

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu. Çıray'ın bu kararı siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken gazeteci Sevilay Yılman ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Aytun Çıray'ın kararını duyurduğu paylaşımı, "Turnusol kağıdı gibidir bu anlar." ifadeleriyle alıntılayan Yılman, Çıray'ın koltuk derdinde olduğunu ileri sürdü. Sevilay Yılman'ın bu eleştirilerine cevap veren Çıray ise, "Çok yakışıksız. Bence acele etmeseydiniz." ifadelerini kullandı.

03:48 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gazeteci Sevilay Yılman - İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray

Gazeteci Sevilay Yılman - İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu.

Çıray bu kararı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de adaylığını desteklemek ve partisinin baraj altına düşen oylarını yükseltmek adına aldığını ifade etti.

Çıray'ın bu kararı siyaset arenasında geniş yankı uyandırırken, İYİ Parti ve parti Genel Başkanı Meral Akşener'e desteğiyle bilinen gazeteci Sevilay Yılman'ın ağır ithamlarda bulunduğu eleştirilerine de konu oldu.

Yılman, Çıray'ın milletvekili adaylığından çekilmesi ile İYİ Parti Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın milletvekili aday adaylığından çekilmesine ve partisinden istifasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımını iki ismin kararını alıntılayarak yapan Yılman, "Turnusol kağıdı gibidir bu anlar" ifadesini kullandı.İki ismin koltuk derdinde olduğunu iddia eden Sevilay Yılman, bu düşüncede başka isimlerin de olduğunu ima ederek, "Şimdi sıradakileri alalım." dedi.

"Çok yakışıksız"

Yılman'ın bu sözlerine İYİ Partili Aytun Çıray'dan cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çıray, Yılman'ın eleştirilerine ilişkin, "Çok yakışıksız. Bence acele etmeseydiniz." ifadelerini kullandı.

İkili arasında tartışmaya dönen bu diyalog sonrası Sevilay Yılman, Çıray'ın sözlerine yanıt verdi.

"Bence siz çok acele ettiniz…" diyen Yılman, İYİ Parti'nin ve parti Genel Başkanı Meral Akşener'in beklenenden daha fazla oy alacağını iddia etti.

Çimentolarının Akşener olduğunu ifade eden Yılman, İYİ Parti liderini baraj altında bırakıp başlarını eğdirmeyeceklerini kaydetti.

#Aytun Çıray
#Sevilay Yılman
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Milletvekilliği
#Adaylık
#Okan Kocakaya
1 saat önce
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