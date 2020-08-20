Bakan Selçuk: Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız

Dünya

Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif: Beraber uçak üretelim

Türkiye ile Ukrayna birçok alanda yakınlaşırken şimdi de Ukrayna'dan uçak projesini beraber yapalım teklifi geldi. Dünyanın en büyük kargo uçağını üretmeyi planlayan Antonov şirketinin CEO'su konuyu görüşmek için Türkiye'ye gelirken iki ülke arasındaki resmi adımların da her an atılacağı konuşuluyor. Ukrayna aynı zamanda Bayraktar SİHA'ların ihraç edildiği ilk ülkelerden biri olma özelliği taşıyor.