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Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitim ne kadar hızlı normalleşirse Türkiye'nin de normalleşmesi hızlanır

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin milli eğitim müdürleriyle deprem gündemli çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Bakan Özer, "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili süreci hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız." diye konuştu.

19:19 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Milli Eğitim Bakanı Özer 71 il milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer 71 il milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlığın Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, depremden etkilenen iller ve eğitim öğretim süreciyle ilgili gelişmeler ele alındı.

Bakan Özer, toplantıda il milli eğitim müdürlerine eksiklerinin olup olmadığını sorarak yapılması gereken faaliyetlerin hızlıca gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Milli eğitim müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Özer, illerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'Eğitim ne kadar hızlı normalleşirse Türkiye'nin de normalleşmesi hızlanır'

Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde, çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurulduğuna işaret ederek, salgın sürecinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacağını belirtti.

  • Bakan Özer,
    "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili süreci hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız."
    diye konuştu.


#DEPREM
#eğitim öğretim
#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
1 saat önce
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Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitim ne kadar hızlı normalleşirse Türkiye'nin de normalleşmesi hızlanır
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