Milli Eğitim Bakanı Özer: Son 20 yılda öğretmenlerimizin sayısı inanılmaz arttı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Tarih Kültür ve Medeniyet Bilinci seminerlerinin 3.’sü düzenlendi.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen programa katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada Anadolu lisesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Bakan Özer, son 20 yılda öğretmenlerin sayısının arttığını söyledi.

GÜNDEM Son 20 yıl eğitimde başarı hikayesidir

Özer, 500 bin civarında öğretmenden 1.2 milyon öğretmene gelindiğini bu öğretmenlerin 500 bin iken yüzde 40’ı kadın öğretmen olduğunu bugün 1.2 milyon öğretmenin yüzde 60’ı kadın öğretmene ulaşıldığını belirtti.

Özer, 5 yaştaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı 2000’li yıllarda yüzde 11 iken bugün bu oranın yüzde 93’e çıktığını ifade etti.

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Özer, 2000’li yıllardan önce eğitime erişimdeki en önemli engellerden bir tanesinin başörtüsü yasakları olduğunu, başörtüsü yasaklarından dolayı özellikle yüksek öğretim aşamasındaki kadınların yurtdışına gittiklerini dile getirdi.

"Son 20 yılda öğretmenlerimizin sayısı inanılmaz arttı"

Türkiye’deki tüm okul yöneticilerini bir kez İstanbul’a getireceğini dile getiren Bakan Özer, şunları söyledi: