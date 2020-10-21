Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimizi arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz. Sağlıkla ve güvenle" ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz.



2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz...



Sağlıkla ve güvenle... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 20, 2020

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: 5. ve 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak