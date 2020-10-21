Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimizi arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz. Sağlıkla ve güvenle" ifadelerini kullandı.
Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz.
2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz...
Sağlıkla ve güvenle...
Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz.