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Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk 5 ve 9uncu sınıf öğrencilerimizi arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimizi arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamasının ardından, "Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz" dedi:

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz. Sağlıkla ve güvenle" ifadelerini kullandı.

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