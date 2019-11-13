Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ara tatil eğitime verilen bir ara değil Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ara tatil eğitime verilen bir ara değil Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18-22 Kasım'da yapılacak ara tatilin eğitime verilen bir ara olmadığını belirterek, "Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsat" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi 13 Kasım 2019, 14:55 Son Güncelleme: 13 Kasım 2019, 14:56 AA