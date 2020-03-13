Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk Bu mesele bir tatil meselesi değil
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu mesele bir tatil meselesi değil

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu mesele bir tatil meselesi değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün okulların 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak,"Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu" dedi.

Haber Merkezi AA
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk evde eğitimin detaylarını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk evde eğitimin detaylarını açıkladı

Uzaktan eğitim konusunda Bakan Selçuk, "Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bizim tedbir olarak gördüğümüz eğitim içerikleri "eba.gov.tr" den her türlü ayrıntısıyla görülebilir. Ayrıca 444 0 632 no'lu telefonumuzdan da yine 24 saat erişip eğitimle ilgili, bu konularla ilgili her türlü sorularını sorabilirler" ifadelerini kullandı.

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