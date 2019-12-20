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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Doğa Koleji ile ilgili konuştu: Çok kısa bir süre içinde bunun çözümü ortaya çıkacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir televizyon kanalında canlı yayın konuğu oldu. Selçuk, Doğa Koleji ile alakalı açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamalarında, "Eğer beklediysek öğretmenim zarar görmesin diye, bu süreçte acaba çözüm üretilebilir mi diye bekledik. Şu anda çok güçlü bir çözüm var. Velilerimiz de kısmen rahatladı. Bu süreç de devam ediyor. Çok kısa bir süre içinde de bunun çözümü ortaya çıkar" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Selçuk
Bakan Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir televizyonda katıldığı programda Doğa Koleji ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Veli temsilcilerimizle de konuştum. Bu okullar özel okullar, bizim okullarımız. Buradakiler de benim öğretmenim. Bizden muvafakat alarak öğretmenlik yapıyorlar. Bizim muhataplarımız. Bizim çocuklarımızın öğretmenleri.

Burada şöyle bir şey var. Toplumun işte 'Milli Eğitim çözüm bulsun' , Milli Eğitim göreve', 'Milli Eğitim uyuyor mu?' vs...

MEB'in yetkisi görevi nedir? Göreve davet ediyorsunuz ya... Ben de göreve geldim. Görevim belirli kuralların 3 kez ihlali durumunda kurumun kapatılması söz konusu, yani öğretiminin sonlandırılması. Biz eğitimciyiz, öncelikle bir yeri kapatmayı öncelikli olarak almayız.

"Kapatmak kolay, öğretmenlerimize yazık değil mi?"

Diyelim ki ben 3 ay önce bu kurumları bakanlık olarak kapattım. Burada 4000'den fazla öğretmen, 2000'den fazla idari personel var. Peki bu öğretmenlerimize yazık değil mi? Bunu kapatmak kolay, iki satırlık yazı.

Öğrenci ile ilgili her türlü hazırlığım var ya ondan rahatım. Tüm özel sektörleri davet ettik. Dedik ki en kolay, en basit şartlarda benim bu okuldaki öğrencilerimi nereye, nasıl, hangi şartlarla yerleştiririz? Tüm bunları oturduk konuştuk ve çok net cevaplar aldık. Dediler ki 'Biz şu şu şartlarda bunu yapabiliriz. Bu ülkenin bir problemi. Özel öğretim sektörünün yara almasını isteriz. Destek veririz.' dediler.

"MEB'in böyle bir görevi yok"

MEB, öğreninin eğitim hakkını savunmak zorundadır. Denilse ki 'yarın sabah tüm öğrenciler resmi okullara yerleşsin'. Biz buna hazırız zaten, her türlü tedbirimizi aldık. 'MEB burayı satın alsın' gibi bir derdimiz yok. MEB'in böyle bir görevi yok.

"Şu an çok güçlü bir çözüm var"

Eğer beklediysek öğretmenim zarar görmesin diye, bu süreçte acaba çözüm üretilebilir mi diye bekledik.

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