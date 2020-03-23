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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Görüntüleri ben de onaylamıyorum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. EBA derslerinin etkinlik görüntülerinde verilen bir video sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Görüntülerle ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, "Ben de onaylamıyorum" dedi. Sürecin yeni ve zorlu olduğunu kaydeden Selçuk, "Anlayışınızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA derslerinde gösterilen ve sosyal medyada paylaşılan etkinlik görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "Görüntüleri ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam."

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