Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmenlere kısa mesaj gönderdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin, her koşulda eğitimi nasıl omuzlayıp götürebileceklerini gösterdiğini belirterek, "Asla yeterli gelmeyeceğini bildiğim bir teşekkürle emekleriniz için teşekkür ediyor, güzel ve sağlıklı günlerde okullarımızın kapısını hep birlikte açmayı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 19 Haziran 2020, 15:43 Son Güncelleme: 19 Haziran 2020, 15:47 AA