Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sözleşmeli öğretmenler çok beklemeyecekler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dolayısıyla ülkemizde yeni tedbirler alınıyor. Bu tedbirler kapsamında okulların uzaktan eğitim süresinin de 30 Nisan'a kadar uzatıldığı dün açıklanmıştı.
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sisteminin geleceğiyle ilgili kafalardaki soru işaretlerini gidermek adına TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını yanıtladı. İbrahimoğlu'nun sözleşmeli öğretmenlerle ilgili sorduğu soruyu cevaplayan Selçuk, bu konuyla ilgili açıklamaların çok yakında gündeme geleceğini belirtti.
Bakan Selçuk'un sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklaması şöyle:
- "Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama ile takvimi ile ilgili açıklamalarımız gündeme gelecek merak etmesinler. Şu anda okullar açık olmadığı için bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlikten dolayı da okullar kapalıyken bizim öğretmen alımı yapma imkanımız şu anda yok. Ama en geç önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili gereken açıklamayı ilgili arkadaşlarımız edinmiş olacaklar. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler."