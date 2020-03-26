Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sözleşmeli öğretmenler çok beklemeyecekler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüsün Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilen soruları TVNET ekranında yanıtladı. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili de açıklamada bulunan Selçuk, "Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama ile takvimi ile ilgili açıklamalarımız gündeme gelecek merak etmesinler. Şu anda okullar açık olmadığı için bir belirsizlik var. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler" diye konuştu.

Haber Merkezi 26 Mart 2020, 18:52 Son Güncelleme: 26 Mart 2020, 19:21 Yeni Şafak