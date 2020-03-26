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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sözleşmeli öğretmenler çok beklemeyecekler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüsün Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilen soruları TVNET ekranında yanıtladı. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili de açıklamada bulunan Selçuk, "Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama ile takvimi ile ilgili açıklamalarımız gündeme gelecek merak etmesinler. Şu anda okullar açık olmadığı için bir belirsizlik var. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dolayısıyla ülkemizde yeni tedbirler alınıyor. Bu tedbirler kapsamında okulların uzaktan eğitim süresinin de 30 Nisan'a kadar uzatıldığı dün açıklanmıştı.

  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sisteminin geleceğiyle ilgili kafalardaki soru işaretlerini gidermek adına TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını yanıtladı. İbrahimoğlu'nun sözleşmeli öğretmenlerle ilgili sorduğu soruyu cevaplayan Selçuk, bu konuyla ilgili açıklamaların çok yakında gündeme geleceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk TVNET'te soruları yanıtladı: Sınavların ertelenmesi söz konusu değil
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk TVNET'te soruları yanıtladı: Sınavların ertelenmesi söz konusu değil

Bakan Selçuk'un sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklaması şöyle:

  • "Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama ile takvimi ile ilgili açıklamalarımız gündeme gelecek merak etmesinler. Şu anda okullar açık olmadığı için bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlikten dolayı da okullar kapalıyken bizim öğretmen alımı yapma imkanımız şu anda yok. Ama en geç önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili gereken açıklamayı ilgili arkadaşlarımız edinmiş olacaklar. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler."

Bakan Ziya Selçuk: EBA'nın internet altyapısında iyileştirmeler yapıyoruz
OYNAT 01:28
Bakan Ziya Selçuk: EBA'nın internet altyapısında iyileştirmeler yapıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilenleri TVNET ekranında cevapladı. Bakan Selçuk, 'EBA'nın internet altyapısında da iyileştirmeler yapıyoruz. Bu anlamda televizyon içerikleri, EBA içerikleri, yüzyüze eğitim ve telafi içerikleri olmak üzere üç açıdan çocuklarımızın eğitimlerini kapsam altına alıyoruz'' şeklinde konuştu.
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Çok beklemeyecekler

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