Milli Eğitim Bakanı Selçuk TVNET'te soruları yanıtladı: Sınavların ertelenmesi söz konusu değil

Koronavirüs salgınından dolayı dün alınan kararla evde eğitim 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sisteminin geleceğiyle ilgili kafalardaki soru işaretlerini gidermek adına TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"LGS takvimindeki gecikmeler ve belirsizlikler her zaman öğrencilerin kaygısını arttırır. Öğrencilerin zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bu konu hakkında uyum çalışmalarımız var. Koronavirüsün seyrine bağlı olarak elbette ileride bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Ama mevcut durumda LGS sınavında bir erteleme durumu söz konusu değil. Sınavların zamanında yapılmasını önemsiyoruz.

OYNAT 00:41 Bakan Ziya Selçuk'tan öğretmenlere müjde: Merak etmesinler. Çok beklemeyecekler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilenleri TVNET ekranında cevapladı. Bakan Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Selçuk, 'Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama ile takvimi ile ilgili açıklamalarımız gündeme gelecek merak etmesinler. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler' dedi. BiP'te paylaş

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Daha kaliteli içerikler gelecek

EBA'nın internet altyapısından bütün herkesin faydalanmasını istedik. İlk hafta bizim için test haftasıydı. Bunlar elbette kolay işler değil. Bazı hatalarımız olmuştur ve olacaktır. Önemli olan bu hatalarımızı düzeltmek. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz daha kaliteli içerikler gelecek.

EBA'nın internet altyapısında bir öğretmenimiz öğrencisiyle etkileşim içerisine girebilir. Öğrencisine ödevindeki eksiklikler nedir, nasıl daha iyisi olabilir şeklinde bir iletişim olabilir. Önümüzdeki günlerde ihtiyaç halinde rehber hizmetimiz de olacak. Öğretmenler öğrencilerimizin ailesiyle iletişim içerisinde olacak. Bir iki hafta içerisinde bu sürece de uyum sağlayacağız. Daha nitelikli bir çerçeve ortaya çıkacak. EBA'nın öğrencilerin hayatında büyük bir yeri var. Bu süreç bittikten sonra bu sistem işlemeye devam edecek.

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Yaş gruplarına göre egzersiz yaptıracağız

Öğretmenlerimiz egzersiz konusunda bazı temel hareketleri yaş gruplarına göre çocuklarımıza yaptıracaklar. Bu hafta kısmen yapıldı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren daha kapsamlı olacak. Bunun ötesinde öğrencilerimizin oyun oynamasıyla ilgili neler yapılabilir, anne babalar bu işe nasıl katılabilir, anna babalara rehberlik yapılması ne şekilde mümkün olur, Türkiye'nin tanınmış uzmanlarının önerileri nelerdir? Bütün bunların hepsini önümüzdeki hafta görme imkanı bulacağız. Kapsamlı bir çalışma olacak.

OYNAT 01:28 Bakan Ziya Selçuk: EBA'nın internet altyapısında iyileştirmeler yapıyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilenleri TVNET ekranında cevapladı. Bakan Selçuk, 'EBA'nın internet altyapısında da iyileştirmeler yapıyoruz. Bu anlamda televizyon içerikleri, EBA içerikleri, yüzyüze eğitim ve telafi içerikleri olmak üzere üç açıdan çocuklarımızın eğitimlerini kapsam altına alıyoruz'' şeklinde konuştu.



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Türkiye dijital eğitime hazır olmalı

Önümüzdeki on yıl içerisinde yüksek öğretimde fiziksel binalara yapılan yatırım yüzde 80 oranında azalıyor. Binaların dışında dijital eğitim ön plana çıkacak. Türkiye de buna hazır olmalı. Geldiğimizden beri buna ait bir çabamız var. EBA'nın daha iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Yüz yüze eğitim başladığında EBA'nın daha da aktif hale geleceğini söyleyebilirim.

Dezenfektan ve maske üretimi konusunda tüm meslek liselerimizi harekete geçirdik. Tüm okullarımızı dezenfekte etme işlemlerini bitirdik. Bugün itibariyle sadece nöbetçi yöneticiler okullara gidiyorlar. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hazır hale getirmeye çalışıyorlar.

Atamayla ilgili bizden haber beklesinler

Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama takvimi ile ilgili açıklamalarımız gündeme gelecek merak etmesinler. Şu anda okullar açık olmadığı için bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlikten dolayı da okullar kapalıyken bizim öğretmen alımı yapma imkanımız şu anda yok. Ama en geç önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili gereken açıklamayı ilgili arkadaşlarımız edinmiş olacaklar. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler."

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