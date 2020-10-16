Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan EBA TV Anaokulu'na ilişkin çağrı: İçeriklerimiz çocuğa uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı destekler nitelikte EBA TV Anaokulu ile ilgili açıklamalarda bulunanan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okul öncesi eğitim bizim için çok önemli, çok özeldir. EBA TV Anaokulu açıldı. Bugün uzaktan eğitimin bir parçası olarak yayın yapıyoruz. İçeriklerimiz çocuğa uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı destekler nitelikte" dedi. Çizgi film içeriklerinin pedagojik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini konuştuklarını ifade eden Selçuk, "Ama eleştirmekten ve hatta yol göstermekten öte yapmamız gereken bir şey vardı: Harekete geçmek... Okul öncesi eğitim bizim için çok önemli, çok özeldir'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 16 Ekim 2020, 16:33 Son Güncelleme: 16 Ekim 2020, 16:43 AA