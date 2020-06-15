​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı
Ayrıntılar birazdan...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı
Ayrıntılar birazdan...
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