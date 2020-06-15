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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı

Ayrıntılar birazdan...

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