Bakan Selçuk'tan "Okullar neden iki gün açık?" sorusuna yanıt

Bakan Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında, kademeleri normalleşme tedbirlerini değerlendirdi.

Okulların 2 Temmuz'da kapanacağını vurgulayan Selçuk, "Öğrencilerimiz haftada iki gün okula gidecek. Önümüzde dört hafta var. Öğretmenlerimiz iki gün dışında da öğrencileri okula davet edip çalışma yapabilirler. Günler konusunda genel bir eğilim var ama okullar bu günleri değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Okullar neden iki gün açık?

Bakan Selçuk, okulların neden iki gün açık olduğuna ilişkin soruya ise, "Öğrencilerin yüzde 80'i geliyor. Devamlılık çok yüksek. İsteyen gelir, isteyen gelmeyebilir diyoruz. Sınıfın yüzde 80'i gelince sınıf çok kalabalık oluyor, mesafeyi ayarlayamıyoruz, bu yüzden 2 gün." yanıtını verdi.

Köy okullarında neden beş gün eğitim yapılacak?

Köy okullarında eğitim neden beş gün olduğuna da değinen Bakan Selçuk, "Köy okullarında ortamlar daha müsait. Oradaki öğrencilerin akademik eksikleri daha fazla. Bunları bir şekilde tamamlamak lazım. Bu çocukların fiziksel ihtiyaçları şehirdekilere göre daha az. Obezite ve hareketsizlik açısından baktığımızda köydekiler daha hareketli ortamda yaşıyorlar. Fiber altyapı konusunda da eksiklikleri var. Beş gün bunların eksiğini tamamlayarak gitmeliyiz ki, dezavantaj yaşamasınlar." ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk yeni eğitim öğretim döneminin ise 1 Eylül olabileceğini açıkladı.

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yeni Şafak’a konuştu: 2 Temmuz’da değişiklik yok