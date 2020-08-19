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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz" dedi.

Selçuk, "(Okulların açılması) Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız" ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitim

Selçuk, "Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Okullar kademeli açılacak
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Okullar kademeli açılacak

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