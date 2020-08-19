Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz" dedi.

#CANLI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor.https://t.co/SumB2aRsjA — Yeni Şafak (@yenisafak) August 19, 2020

Selçuk, "(Okulların açılması) Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız" ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitim

Selçuk, "Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNDEM Okullar kademeli açılacak