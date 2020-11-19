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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullarla ilgili son dakika açıklaması: Biz evde de yanlarında oluruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs vakalarının artmasının ardından okulların yeniden uzaktan eğitim modeline geçmesiyle birlikte sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu. Selçuk "Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin okullarından yeniden uzak kalmasıyla birlikte uyarılarda bulundu.

"ONLARIN YERİ OKUL"

Sekçuk , "Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." açıklamasında bulundu.

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