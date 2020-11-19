Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullarla ilgili son dakika açıklaması: Biz evde de yanlarında oluruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin okullarından yeniden uzak kalmasıyla birlikte uyarılarda bulundu.

"ONLARIN YERİ OKUL"

Sekçuk , "Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." açıklamasında bulundu.

Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde. REKLAM November 19, 2020

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