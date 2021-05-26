Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu Haziran ayı itibarıyla başlayacağız
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Haziran ayı itibarıyla başlayacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Selçuktan son dakika telafi eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

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