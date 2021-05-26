Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Haziran ayı itibarıyla başlayacağız

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Karadeniz’in en risksiz ilinde vakalar hızla düşüyor

Koronavirüs vakalarında 445,35’le kendi zirvesini gören Sinop’ta vaka oranı bir ayda hızlı bir düşüş göstererek yüz binde 51,28’e kadar geriledi. Karadeniz’in en risksiz ili haline gelen Sinop’ta vakalardaki düşüş Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasına da yansıdı. Kıpkırmızı olan şehirde şu an düşük riski gösteren mavi renk dahi görülmüyor.