Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel eğitim sektöründe çalışan öğretmenlerin taban maaşı sorununa ilişkin, "Bu iş kanunuyla çözülecek bir konu. Sorunları çözmek için gerekli adımları atıyoruz. İyi niyetle problemleri çözmek için çaba sarf ediyoruz" dedi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlere taban maaş düzenlemesi var mı? İşte Bakan Tekin’in taban maaş açıklamasının detayları.