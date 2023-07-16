Milli Eğitim Bakanı Tekin Özel Fener Rum okullarını ziyaret etti

15 Temmuz darbe girişimine imza atan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sinsi bir şekilde millet ruhunu oluşturan eğitime sızarak körpe zihinleri yıkamaya çalışarak milli eğitimi kendi emellerine alet etti. Ülkenin şah damarı olan milli eğitime kast eden FETÖ'nün vurduğu prangaları kıran isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başbakanlığı döneminde dershaneleri kapatma kararıyla hain şebekenin önünü kesen adımı atan Erdoğan'ın bu hamlesiyle, FETÖ'nün devletin en kılcal damarlarına kadar sızmak için kullandığı dershaneler işlevsiz hale getirildi. FETÖ’nün eğitimden temizlendiği bu sürece Milli Eğitim Bakanlığının 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle hazırladığı videoda da yer verildi.