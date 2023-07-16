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Milli Eğitim Bakanı Tekin Özel Fener Rum okullarını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, tarihi okulun bakımı ve restorasyonu olmak üzere okulun ihtiyaç duyduğu konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

15:44 . 16/07/2023 Pazar
AA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret etti.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fener Rum azınlık okullarını ziyaretinde çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, daha sonra yetkililerden okulun eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.



Ziyarette, tarihi okulun bakımı ve restorasyonu olmak üzere okulun ihtiyaç duyduğu konularda görüş alışverişinde bulunuldu.


Okulun ihtiyaç duyduğu konularda gerekli desteği sağlayacaklarını ifade eden Bakan Tekin, sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin,
"Bugün güne, Türk-İslam devlet geleneğinin temel direği, bir arada ve barış içinde yaşamanın en müşahhas örneklerinden olan ve İstanbul'un Fethi'nden hemen sonra 1454 yılında kurulan Fener-Rum Ortaokul ve Lisesi ziyareti ile başladık."
değerlendirmesini yaptı.




Karanlık gecenin yedinci yıl dönümünde MEB’den 15 Temmuz videosu: FETÖ’nün eğitime vurduğu prangaları Cumhurbaşkanı Erdoğan kırdı
Karanlık gecenin yedinci yıl dönümünde MEB’den 15 Temmuz videosu: FETÖ’nün eğitime vurduğu prangaları Cumhurbaşkanı Erdoğan kırdı

15 Temmuz darbe girişimine imza atan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sinsi bir şekilde millet ruhunu oluşturan eğitime sızarak körpe zihinleri yıkamaya çalışarak milli eğitimi kendi emellerine alet etti. Ülkenin şah damarı olan milli eğitime kast eden FETÖ'nün vurduğu prangaları kıran isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başbakanlığı döneminde dershaneleri kapatma kararıyla hain şebekenin önünü kesen adımı atan Erdoğan'ın bu hamlesiyle, FETÖ'nün devletin en kılcal damarlarına kadar sızmak için kullandığı dershaneler işlevsiz hale getirildi. FETÖ’nün eğitimden temizlendiği bu sürece Milli Eğitim Bakanlığının 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle hazırladığı videoda da yer verildi.



#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim Bakanlığı
#İstanbul
40 dakika önce
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