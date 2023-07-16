Milli Eğitim Bakanı Tekin Özel Fener Rum okullarını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fener Rum azınlık okullarını ziyaretinde çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, daha sonra yetkililerden okulun eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
Ziyarette, tarihi okulun bakımı ve restorasyonu olmak üzere okulun ihtiyaç duyduğu konularda görüş alışverişinde bulunuldu.