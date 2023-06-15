Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yaz tatili mesajı: Okumayı araştırmayı ihmal etmeyin

"Sevgili öğrencilerimiz, hepiniz geleceğin birer ışığısınız. Türkiye'yi yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Alacağınız karneniz sizlerin sadece bir dönemlik performansını ifade etmektedir. Bizler için asıl önemli ve değerli olan sizlerin şahsiyet sahibi bireyler olarak yetişmesidir. Tatilin sevincini doyasıya yaşarken okumayı ve araştırmayı da ihmal etmeyin. Kitaplar yoldaşınız olsun. Sınırsız bir şekilde televizyonda, bilgisayarda ya da internette vakit geçirmeyin. Dinlenin, eğlenin, aileleriniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirin. Sizleri yeni eğitim döneminde yenilenmiş ve hazırlanmış bir şekilde bekliyor olacağız. Bilgi ve tecrübesiyle dimağlarda yer edinen, irfanıyla gönül ve idrak dünyamızı büyüten öğretmenler, geleceğimizin inşasında en önemli rolü üstlenmektedir."