Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yaz tatili mesajı: Okumayı araştırmayı ihmal etmeyin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2022-2023 eğitim öğretim yılının yarın sona erecek olması dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tekin, mesajında, eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla yaz tatiline girecek öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi, karne alma mutluluğunu yaşayacak öğrencilerin heyecanlarını paylaştığını ifade etti.
Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ailesine, vatanına ve milletine hizmetini önceleyen, görev ve sorumluluklarını içtenlikle benimseyen bireyleri Türkiye Yüzyılı'na yetiştirmenin en temel hedefleri olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:
Bakanlık olarak maarif davası için öğretmenlerle aynı ideal doğrultusunda mücadele etmekten kıvanç duyduklarını belirten Tekin, "Milletimizin bizlere emaneti olan evlatlarımıza gösterdiğiniz fedakarlık ve şefkatiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni dönemde hep beraber bir aile ortamı oluşturma gayretini sürdüreceğiz. Birlikte kuracağımız istişare kültürü çerçevesinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenimizin daima destekleyicisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, çocuklarına eğitim öğretim süreci boyunca verdikleri destekten dolayı velilere de teşekkür eden Tekin, velilerin sergilediği doğru yaklaşımın, onlarla kurdukları etkili iletişimin, koşulsuz sevginin, eğitimin temel dayanakları arasında olduğunu kaydetti.