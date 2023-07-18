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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Öğretmenler için isteğe bağlı yer değiştirme görev süresinde değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerine ilişkin yapılan değişikliği duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekin, söz konusu görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihinin, 31 Aralık 2023 olarak değiştirildiğini duyurdu.

22:27 . 18/07/2023 Salı
DHA
Öğretmenler için isteğe bağlı yer değiştirme görev süresinde değişiklik yapıldı.

Öğretmenler için isteğe bağlı yer değiştirme görev süresinde değişiklik yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihinin, 31 Aralık 2023 olarak değiştirildiğini duyurdu.


Bakan Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, 2023 yılı 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihini, 31 Aralık 2023 olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle" ifadelerine yer verdi.




#İller Arası Yer Değiştirme
#Görev Süresi
#Milli Eğitim Bakanı
#Yusuf Tekin
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