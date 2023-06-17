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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'öğretmenlere zorunlu hizmet affı' açıklaması: 16 Haziran'da gerçekleşmiş olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'öğretmenlere zorunlu hizmet affı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hizmet affının 16 Haziran'dan (dün) itibaren kalktığını belirten Tekin, "İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." dedi.

23:28 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'zorunlu hizmet affı' konusuna ilişkin öğretmenlere müjdeyi duyurdu.

Bakan Tekin, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sıkça sorulan zorunlu hizmet affının 16 Haziran itibariyle gerçekleştiğini belirten Tekin, "İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." dedi.


Öte yandan Bakan Tekin yaptığı diğer bir paylaşımda da kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerinin hizmet sürelerine değindi.

Söz konusu öğretmenlerin proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerinin de karşılanacağını ifade eden Bakan Tekin, "Bu da hayırlı olur inşallah." dedi.


Bakan Tekin öğretmenlere müjdeleri duyurdu

Bakan Tekin yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun. Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah." ifadelerini kullandı.




#Zorunlu Hizmet Affı
#Milli Eğitim Bakanı
#Yusuf Tekin
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