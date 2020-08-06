Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda

Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken okulların açılıp açılmaması konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan flaş yorum geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı. Açıklama şöyle:
"“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."
“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.
“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 6, 2020