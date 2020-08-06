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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken okulların açılıp açılmaması konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan flaş yorum geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı. Açıklama şöyle:

"“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."

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