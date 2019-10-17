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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Telafi eğitimi verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Akçakale'de yaptığı konuşmada "Harekat nedeniyle eğitime ara verilen okullardaki öğrencilere telafi eğitimi verilecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Sınır bölgesinde Barış Pınarı Harekatı nedeniyle eğitime ara verilen okullardaki öğrencilere telafi eğitim verilecek.

Akçakale'de okul değişikliği yapan öğrencilerimizin destekleme ve yetiştirme kurslarına devam etmeleri konusunda tedbirler alınmıştır.

Valiliklerde her türlü görevlendirme için tedbirler alınmış durumda, etkin bir iletişim ağı kurulmuş durumda.

Nakil yapmak isteyenler bu yıla özel kayıt yapabilecek.

İsteyen öğrenciler sanal sınıflarımızda istediği yerden istediği şekilde tüm dersleri alabilir.
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