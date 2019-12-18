Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji ile ilgili açıklama yaptı.

Ziya Selçuk

Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:

Sonlandırma işleminin yapılması halinde öğretmenlerimizin çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağı açık. Dersinin başında olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Yakın bir süre içerisinde satış yönüde bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri de alıyoruz. Temennimiz satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup kamu kaynakları ile şirket kurtarma planımız olmadığını ifade etmek isteriz. Yeni okul açılırken mali teminat zorunluluğu getirilecek.