Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğitim yılı 2 Temmuz'a kadar devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemi döneminde eğitim ve öğretim hakkında merak edilen soruları yanıtlıyor. Bakan Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"İlk günden beri Türkiye'yi okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz. Çocuklar o kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

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ŞEHİR BAZLI AÇILMA VE KAPANMA OLABİLİR

Duruma göre kısmı açılma, yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

80 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI

Aşı konusunda şunu söylemek lazım. Sağlık Bakanlığımız dünyada gerçekten örnek gösterilecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Aşı tedarikine bağlı olarak bazen aksamalar olabiliyor. Yine Sağlık Bakanlığımızın ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesiyle açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak öğretmenlerimiz peyderpey aşılanıyor. Şu ana kadar 80 bin öğretmen aşılandı.

KISMİ BİR ARTIŞ VAR

Benim telefonumda kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var, bunları günlük olarak görebiliyorum. Bunların renk skalası da var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var. Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor. Kişiye özel tedbir alınıyor. Genel bir tedbir elbette var. Böyle bir durum olursa kim 14 gün okula göndermemeli, kim gönderebilir, hepsinin haritası var.

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9. sınıfta hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz

Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz.

YAZ TATİLİ 2 TEMMUZ'DA

Bir ara tatilden ziyade okulun uzatılmasıyla ilgili planlarımız var. Ara tatil olmayacak. Öğrenciler 2 Temmuz'a kadar okulda kalacak."