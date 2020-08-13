Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız okul heyecanını bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu ülkenin bir milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabındanokulların açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Selçuk, açıklamasında, "Bu ülkenin bir milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" ifadelerini kullandı.

Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak

Öte yandan Bakan Selçuk, dün yaptığı açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılını 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlatıyoruz. 21 Eylül'de “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüzyüze eğitimle devam etmeyi planlıyoruz. Ancak bu, tedbirlere ne kadar uyacağımıza bağlı. Hepimizin gayretiyle" demişti.

Okullar kademeli açılacak
GÜNDEM
Okullar kademeli açılacak


Bakan Selçuk tarih verdi: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek
OYNAT 00:00
Bakan Selçuk tarih verdi: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, '31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik' dedi.


Abone Ol Google News
Hiç geçmedi 9 kez ceza yedi

Hiç geçmedi 9 kez ceza yedi
Hırsızı trafik polisi yakaladı

Hırsızı trafik polisi yakaladı

​İçi para dolu çantayı çalmaya çalıp kaçamaya kalktı ama...
Ne varsa yerli tohumda var

Ne varsa yerli tohumda var

​Asırlık ata tohumuyla yetişen patlıcanın tadı kuzu etine benziyor.

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Yüzde 62.5'i tamamlandı.
Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

​Erdoğan açık çağrı yaptı: Çık açıkla, gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.

465 yıllık <br>ocağı kaldırdı

465 yıllık
ocağı kaldırdı

II. Mahmud, neden 'Gavur Padişah' olarak anıldı?

​25 bin dolardan satışa çıkarılacağı iddia edilmişti.

'Jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor'
İstanbullu dikkat

İstanbullu dikkat

​Meteroloji uyardı; Aniden yağmur bastırabilir.

​ABD Başkanı Trump'tan ilginç seçim açıklaması.

Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısıyla ilgili önemli haber.
İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti: Manevra yaparken çarptı kalçası kırıldı
Gündem

İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti: Manevra yaparken çarptı kalçası kırıldı

Şişli'de yol çalışması sırasında yükünü kamyona boşalttıktan sonra manevra yapan kepçe operatörü 57 yaşındaki Asiye Sarı'ya çarparak yere fırlattı. Kepçenin uç kısmın çarpması sonu yere yığılan kadının yapılan kontrollerinde sadece kalçasının kırıldığı belirlendi.
Araba alırken nelere dikkat edilmeli?
Ekonomi

Araba alırken nelere dikkat edilmeli?

Koronavirüs nedeniyle tavan fiyatını çoktan aşan araba fiyatları, araba almak isteyenler ve arabasını değiştirmek için can sıkıcı oldu. Pandemiden önceki fiyatlar ile güncel fiyatları arasında ciddi fiyat farkları bulunuyor. Ellerindek tüm parayı hatta kredi çekerek borçlanacakların tek derdi iyi bir araba almak. Sıfır araba alırken akla gelen onlarca soru var. Kafası karışan insanlar birikimlerini pişman olacakları araçlara yatırabiliyorlar. Peki araba alırken nelere dikkat edilmeli?

Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı
Gündem

Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı

Ankara'da cezaevinden firar edip eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine giden 41 yaşındaki Ecevit Kıymaz, Ankara ve Yozgat polisini alarma geçirdi. Anne kızıyla birlikte hemen başka bir şehre götürülerek koruma altına alınırken, polis Sorgun Otogarı'nda güvenlik kameralarınca görüntülenen firariyi kıskıvrak yakaladı. Kıymaz'ın kızını arayarak 'Anneni öldüreceğim' dediği ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.