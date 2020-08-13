Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabındanokulların açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.



Selçuk, açıklamasında, "Bu ülkenin bir milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" ifadelerini kullandı.

Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var.Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım. #okullarıbirlikteaçacağız — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 13, 2020

Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak

Öte yandan Bakan Selçuk, dün yaptığı açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılını 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlatıyoruz. 21 Eylül'de “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüzyüze eğitimle devam etmeyi planlıyoruz. Ancak bu, tedbirlere ne kadar uyacağımıza bağlı. Hepimizin gayretiyle" demişti.

GÜNDEM Okullar kademeli açılacak





OYNAT 00:00 Bakan Selçuk tarih verdi: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, '31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik' dedi. BiP'te paylaş

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