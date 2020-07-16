Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika LGS sonucu açıklaması Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS sonuçlarıyla ilgili açıklama: LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz" dedi.

Haber Merkezi 16 Temmuz 2020, 10:34 Son Güncelleme: 16 Temmuz 2020, 11:04 DHA