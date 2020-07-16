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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika LGS sonucu açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS sonuçlarıyla ilgili açıklama: LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz.
  • Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz."

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