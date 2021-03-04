Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli..."
Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli... pic.twitter.com/n5ZAJHRzEJ
Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli... pic.twitter.com/n5ZAJHRzEJ— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 4, 2021