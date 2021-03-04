Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan velilere çağrı
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aylar sonra başlayan yüz yüze eğitimde koronavirüs tedbirleri konusunda velilere çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk, "Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser '' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli..."

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İşte yüz yüze eğitimin tüm detayları: 30 dakika ders 10 dakika teneffüs
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Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
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