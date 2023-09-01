Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere mazerete bağlı tayin hakkı

Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Türkiye'deki tüm illeri dolaşıp eğitim- öğretim ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için çalışan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılı ile "Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız. İnşallah yeni eğitim-öğretim yılı, Rize'de ve tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar. Ve hayal ettiğimiz, idealize ettiğimiz bir eğitim-öğretim sürecinin kurumsallaşması için en sağlıklı adımları atmış oluruz" dedi.