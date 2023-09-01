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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere mazerete bağlı tayin hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda; 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen il ve ilçelerde görev yapan öğretmenlerin, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini dolduranlar, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunabileceği belirtildi.

22:26 . 1/09/2023 Cuma
DHA
Başvurular, 6-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvurular, 6-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini dolduranların iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.


Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre; söz konusu bu il ve ilçelerde görev yapan öğretmenlerden deprem nedeniyle eşi veya çocuğu vefat edenler, kendisinin/eşinin anne veya babası vefat edenler, deprem esnasında ikamet ettikleri binanın orta veya ağır hasarlı olduğunu ya da yıkıldığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.



#Milli Eğitim Bakanlığı
#deprem bölgesi
#öğretmen
#tayin
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