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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Milli sporculardan öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), millî sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak atamaların 141 kontenjan için açılacağı belirtildi.

Semih Bozkuş
19:03 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milli sporcular sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek (Arşiv)

Milli sporcular sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek (Arşiv)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), beden eğitimi alanındaki kadrosunu millî sporcularla güçlendiriyor.

MEB, Bakanlık bünyesindeki resmî eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla millî sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamada söz konusu atamaların 141 kontenjan için yapılacağını belirtildi.

Başvurular 18 Eylül'de başlıyor

Bakanlık, 18 - 22 Eylül tarihleri arasında alınacak başvuruların 25 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde değerlendirileceğini; 10 - 13 Ekim tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerince yapılacak incelemeler sonucunda da uygun olan başvurular onaylanacağını açıkladı.

Atamalar ise 17 Ekim 2023 tarihinde yapılacak ve sonuçlar, meb.gov.tr adresinde duyurulacak.



#Sözleşmeli Öğretmen
#Milli Sporcular
#Beden Eğitimi
#Milli Eğitim Bakanlığı
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