Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Milli sporculardan öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmenlere hitaben bir mektup kaleme aldı. Tekin mektubunda, öğretmenliğin Türkiye’nin müreffeh yarınlarını inşa eden bir meslek olduğunu belirterek, "Yarını bugünden inşa etmenin evrensel gerçekliğinde, nesilleri her bakımdan çağımızın şartlarına göre hazırlamak biz eğitimcilerin gayretleriyle vücut bulacaktır. Çocuklarımızın sadece zihinlerine değil, kalplerine de dokunan her öğretmen, yepyeni bir dünya kurup anılmaya değer hatıraların en kutsal ve en hüzünlü tarafında yer alacaktır" dedi.