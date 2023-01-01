Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Milli sporculardan öğretmen ataması yapılacak

Milli sporcular sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek (Arşiv)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), beden eğitimi alanındaki kadrosunu millî sporcularla güçlendiriyor.
MEB, Bakanlık bünyesindeki resmî eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla millî sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.
Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamada söz konusu atamaların 141 kontenjan için yapılacağını belirtildi.
Başvurular 18 Eylül'de başlıyor
Bakanlık, 18 - 22 Eylül tarihleri arasında alınacak başvuruların 25 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde değerlendirileceğini; 10 - 13 Ekim tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerince yapılacak incelemeler sonucunda da uygun olan başvurular onaylanacağını açıkladı.
Atamalar ise 17 Ekim 2023 tarihinde yapılacak ve sonuçlar, meb.gov.tr adresinde duyurulacak.