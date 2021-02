Milli Eğitim Bakanlığından liselerle ilgili yüz yüze eğitim açıklaması

Eminönü’ndeki kalabalığın kendisini korkuttuğunu belirten Yaren Gültekin, Her zamanki gibi çok kalabalık. Bayağı bir korkuyorum. Çünkü artık mutasyona da uğradı korona. Burada çalışıyorum esnafım. Ben mecbur geliyorum buraya. Ama birçoğu gezmeye geliyor. Her hafta hatta her gün böyle burası. Kar da olsa yağmur da yağsa sel de bassa Eminönü böyle dedi.