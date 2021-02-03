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MEB bursluluk sınavı başvuruları ne zaman?

MEB bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, "İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i yayımladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvurularının 8-26 Şubat'ta alınacağı belirtildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girebileceği sınav da, 25 Nisan'da yapılacak.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8-26 Şubat'ta alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, "İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı.

MEB bursluluk sınavı başvuru tarihi açıklandı


  • Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

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