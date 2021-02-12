Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 12 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı Vaka ve ölü sayısı stabil
TÜRKİYE

12 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 12 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka ve ölü sayısı stabil

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası, 12 Şubat koronavirüs tablosunu yayınladı. Son iki günlük grafiğe bakıldığında vaka ve ölü sayısının stabil şekilde devam ettiği görülüyor. İşte 12 Şubat koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 97 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 7 bin 763 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Türkiye'den gönderilen ilave 40 bin doz aşı KKTC'de
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Türkiye'den gönderilen ilave 40 bin doz aşı KKTC'de
Türkiye'den gönderilen 40 bin doz aşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ulaştı. KKTC Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamasına yarından itibaren başlanacağını duyurdu.

Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1250 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığı 11 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısında ibre aşağı döndü
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