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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen atamaları ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen atamaları ile ilgili açıklama: Başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusunu paylaştı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 6-10 Ocak 2020'de alınacak. Atama sonuçları ise 18 Mart'ta açıklanacak.

Haber Merkezi DHA
20 bin sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu.
20 bin sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusunu paylaştı.

  • Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, 'Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik' kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvurular alınacaktır" denildi.

Açıklamada başvuru koşullarına yer verilirken, branşlara yönelik kontenjan sayısı ve sözlü sınav merkezleri de duyuruldu.

Başvuruların 6-10 Ocak'ta alınacağı, atama sonuçlarının ise 18 Mart'ta açıklanacağı bildirildi.

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