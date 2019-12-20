Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen atamaları ile ilgili açıklama: Başvuru tarihleri belli oldu

Erfelek'te özel öğrencilerle özel bir gün

Sinop'un Erfelek ilçesinde, kaymakamlık öncülüğünde özel eğitim gören öğrencilerle beraber oryantiring ve film izleme etkinliği düzenlendi. Erfelek kaymakamı Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı konuşmada insan hayatındaki en büyük engelin bedensel olmadığını sevgi yoksunluğunun daha büyük bir engel olduğunu söyledi. Herkesin farklarıyla bir bütünü oluşturduğuna vurgu yapan Ciğerci, sadece bir gün değil her gün bu bütünlüğün unutulmaması gerekir dedi. Yapılan konuşmaların ardından etkinliklerde yer alan öğrencilere ödülleri verildi, günün anısına hazırlanan klip büyük ilgi gördü.