Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın cevapladı: Erbakan Erdoğan'ı neden eleştirdi?

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın oldu.
Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kendisine yönelttiği, "Erbakan'ın bilinçli olarak Erdoğan'ı eleştirdiği ama ardında da Erdoğan'ı desteklediği iddiaları var. Bu konu hakkında ne söylersiniz?" sorusuna yanıt veren Aydın, "Rahmetli hocamız, iyi olan şeylere hep arka çıkmıştır. 'Bunlar benim evlatlarımdır, talebelerimdir. Yapmayın.' demiştir." ifadelerini kullandı.
Erbakan'ın kızsa da Erdoğan'a destek verdiğini ifade eden Aydın, "AK Parti'ye eleştirilerine rağmen cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi gerektiği anayasa değişikliğine 'Yetmez ama evet' demişti." dedi.
"ERBAKAN'IN ERDOĞAN'A İKAZI SEVGİDENDİR"
Aydın'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"Erbakan Hoca ile 2011'e vefatına kadar beraber olmuş bir insanım. Bugünkü Türkiye'yi Erbakan hocamıza borçluyuz. Tüm Müslümanlar, Türk milleti bugün geldiğimiz ekonomik sosyal ve siyasal gelişmeyi Erbakan'a borçlu.
40 yıl Türkiye'yi muhteşem bir devrimle değiştirdi. İslam ülkelerine bakalım bu ülkelerde bu tür siyasi gelişmelerin hepsi sancılı ve kanlı olmuştur. Laik, katı rejimi Erbakan hoca kimsenin burnu kanamadan dönüştürmüştür. bu rejimi kökünden değiştirmiştir.
- Erbakan adına konuşamam ama kategorik olarak bir şeye karşı değildi. AK Parti'ye eleştirilerine rağmen cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi gerektiği anayasa değişikliğine 'Yetmez ama evet' demişti. Rahmetli hocamız iyi olan şeylere sahip çıkmıştır. 'Bunlar benim evlatlarımdır, talebelerimdir. Yapmayın' demiştir. Neden eleştiriyorsunuz sorusuna gelince de en çok kendi evlatlarını eleştirmiştir. Bizim ikazımız onları sevdiğindendir. Onun için herkesin hocasıdır. Eleştirilerin sebebi ona olan sevgisidir. 2013'ten itibaren anti emperyal daha milli duruşu biz bunu desteklemek mecburiyetindeyiz."