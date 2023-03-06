|
Reklam
Reklam
Gündem

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisi yönetimi siyaseten çıldırmıştır

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın yaptığı yazılı açıklamada dağılan Altılı Masa'nın adayının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanmasına tepki göstererek "Saadet Partisi yönetimi siyaseten çıldırmıştır. Bu kadar olamaz, olmamalı. Son kez uyarıyorum yapmayın." dedi.

13:09 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Necmettin Aydın

Necmettin Aydın

Milli Görüş Platformu sözcüsü ve 20. Dönem Zonguldak Milletvekili, Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı
Necmettin Aydın
, yaptığı yazılı açıklamada Millet İttifakı'nın adayının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanmasına tepki gösterdi.
Aydın
"Saadet partisi yönetimi siyaseten çıldırmıştır. Bu kadar olamaz, olmamalı. Son kez Uyarıyorum yapmayın."
ifadelerini kullandı.
İşte Aydın'ın o açıklaması;

"Bugün 6 mart 2023 itibarı ile Kılıçdaroğlu’nun adaylığını SP Genel Merkezinde açıklanacağı duyuruldu. İşte burası tam Milli Görüş'e ihanet durumudur. Saadet Partisi yönetimi siyaseten çıldırmıştır. Bu kadar olamaz , olmamalı . Son kez Uyarıyorum yapmayın. Bakın Meral hanım Kılıçdaroğlu olmaz dedi, ve hatta özetle aleviliğini bile dile dolayarak , büyük bir siyasi risk alarak 'hayır' dediler . Siz ey SP yönetimi Allah aşkına aklınızı mı yitirdiniz? Hem Kılıçdaroğlu diyeceksiniz , hem SP merkezinde açıklayacaksınız. Derhal bundan vazgeçin ve o masadan da kalkın. Bakın oraya daha kimler oturacak, orada artık bir dakika bile duramazsınız. Gidip İYİ Parti ile olun .

Çok şükür İYİ parti bu oyuna gelmedi ve Kılıçdaroğlu’nun kazanma ihtimali sıfır. Eğer kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru, dört Partiye CHP listelerinden 54 kişilik bir kontenjan verilecekse bu yeni model, Güneş Motel'dir. Yalnız Milli Görüş'e değil Türkiye’ye ihanettir, siyasete ihanettir. Üç beş milletvekilliği için bunu yapanlar, iktidar olunca neleri yapmazlar . Olmaz demeyin. Tarihin çöplüğüne bakın çok örnek bulursunuz.

Saadet Partisi'nin Altılı Masa toplantılarına ev sahipliği yapması olayına tepki göstermiş ve 22 Eylül'de 2022'de kara gün başlıklı bir açıklama yapmıştım. Milli Görüş açısından bunun ne denli yanlış olduğunu ortaya koyan o açıklamamdan üç paragrafı tekrar aşağıda alıntıladım.

"Seçimleri kazanmak amacı ile bir araya gelecek altı siyasi parti eğer amaçlarına ulaşırlarsa ve adı geçen kişilerden birisi seçimi kazanır Cumhurbaşkanı olursa Merhum Erbakan Hocamızın zamanı gelecek herkes selam duracak dediği ‘başörtüsü’ de kaybetmiş olacaktır. Yani SP'nin ev sahipliği yaptığı bu toplantı sayesinde manevi olarak başörtüsü gönderden inmiş olacaktır.

İşte o gün Milli Görüş tarihi için kara gündür. Çünkü Milli Görüş'ün en temel ilkesi önce ahlak ve maneviyattır. Merhum Erbakan Hocamız'ın bütün Türkiye'ye ezberlettiği temel fikir Milli Görüş'tür. Mili Görüşcü ise, Şuurlu Müslüman demektir. Ülkemizde yıllarca laiklik adı altında İslam yasaklanmıştır. Bu yasağın en büyük uygulama konusu başörtüsüdür. Şehitlerin başörtülü annelerinin törenlere alınmayışından, birinci olan başörtülü kızların törenlerde kürsülerden indirilişine kadar sayısız çok acı örnekleri birlikte yaşadık."

 "Ama; 'adalet yok, ekonomi bozuk, yolsuzluk-talan çok, şöyle yanlış, böyle zulüm var' dediklerini duyar gibiyim. Ben de diyorum ki ey SP yönetimi, peşinden gittikleriniz gelince var dediğiniz, eleştirdiğiniz bütün yanlış işlerin daha beteri olacaktır.

Bu gün de Özetle diyorum ki CHP'nin birinci özelliği din düşmanlığıdır. 1950'ye kadar akla gelebilecek her türlü zulmü yapmışlardır. Binlerce alimi asmışlar, camiler kapatılmış, kuranlar yakılmıştır. 1950 den bu güne kadar da bu çizgisinden asla vazgeçmemiştir. En canlı örnek yargılanan ve mahkum olan 28 Şubat çetesinin siyasi ayağı olmaları, onlara en büyük desteği vermeleri , meclise başörtüsüne dışarı diye tempo tutmalarıdır. Nasıl ki PKK'nın siyasi ayağı HDP diyoruz, din düşmanlığının siyasi ayağı CHP'dir. Bu gün dahi dindarlara yakın ve şirin görünmeye çalışsalar da arada yaptıkları çıkışlarla genetik formlarda en ufak bir değişimin olmadığı açıktır.

Ey SP yönetimi kendine gel ve vazgeç, ve ey SP'liler uyanın ve tepki verin."


#Necmettin Aydın
#Milli görüş
#Altılı masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Saadet Partisi
12 dakika önce
default-profile-img
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisi yönetimi siyaseten çıldırmıştır
ABD sahra hastanesi Sağlık Bakanlığı'na devredilecek
Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven: Kızılay destek veriyor ama bilinirliği yok
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak
Türkiye ve Suudi Arabistan imzaları attı: Beş milyar dolarlık mevduat
'Tek Yürek' depremzedeler için seferber oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.