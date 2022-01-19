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POLİTİKA

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisi'nin gittiği istikameti tasvip etmiyoruz

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, TVNET canlı yayında, Saadet Partisi temsilcilerinin kendilerine yönelttiği, "Onlar Milli Görüş mensubu değil" minvalindeki açıklamalarına yanıt verdi. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatından sonra Saadet Partisi'nin içindeki meslek kuruluşları ile görüş ayrılıkları yaşandığını vurgulayan Aydın, kopuşun orada başladığını söyledi. Aydın, "Milli Görüş Platformu olarak Saadet Partisi'nin yanlış gittiği istikameti tasvip etmiyoruz. Saadet Partisi ile Başkanlık seçimindeki 'evet', 'hayır' oylamasında ayrıştık. Biz dedik ki, 'Bu bizim Milli Görüş temel fikrimize uygundur. Biz buna hayır diyemeyiz.'" diyerek yaşananları özetledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisinin gittiği istikameti tasvip etmiyoruz
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın oldu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kendisine yönelttiği, "'Saadet Partisi, Milli Görüş'ü temsil etmiyor' eleştirileri var. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatından sonra yaşananlarla örnek verdi.

"SAADET PARTİSİ'NİN GİTTİĞİ İSTİKAMETİ TASVİP ETMİYORUZ"

Saadet Partisi'nin içindeki meslek kuruluşları ile görüş ayrılıkları yaşandığını vurgulayan Aydın, kopuşun orada başladığını söyledi. Aydın, "Milli Görüş Platformu olarak Saadet Partisi'nin yanlış gittiği istikameti tasvip etmiyoruz. Saadet Partisi ile Başkanlık seçimindeki 'evet', 'hayır' oylamasında ayrıştık. Biz dedik ki, 'Bu bizim Milli Görüş temel fikrimize uygundur. Biz buna hayır diyemeyiz.'" dedi.

"ASİLTÜRK, KAMALAK VE KARAMOLLAOĞLU'NUN SİYASETİNDEN RAHATSIZDI"

Merhum Oğuzhan Asiltürk'ün, Mustafa Kamalak ve Temel Karamollaoğlu'nun siyasi açıklamalarından rahatsız olduğunu söyleyen Aydın, Karamollaoğlu'nun 'İngiliz sekülarizmi istiyoruz' çıkışına da tepki gösterdi.

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın cevapladı: Erbakan Erdoğan'ı neden eleştirdi?
GÜNDEM
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın cevapladı: Erbakan Erdoğan'ı neden eleştirdi?

"ERBAKAN'IN VEFATINDAN SONRA DÜŞÜNCE VE EYLEM FARKLILIKLARI OLDU"

Aydın konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye'deki bin yıllık hikayemizin özetini yapmak lazım. Milli Görüş Hareketi Erbakan hocamızla başlamıştır. Büyük sosyologların ifadesiyle dünyadaki son 50 yıldaki en sivil, en demokratik hareketlerden birisidir. Merhum hocamız, 1969'da başlattıktan sonra, önce siyasi partiler kuruldu sonrasında da STK'lar kurdu. Yeni bir düşünce ve zihniyetle her alanda mesleki gruplarda yeni mayalanmalar oluşturdu. Memur-Sen, Hak-İş gibi bildiğimiz ana mesleklerde 40 a yakın kuruluş kurdu. Sivil oluşumlardan sorumlu genel başkan yardımcısı da bendim. Erbakan'ın vefatından sonra saadet partisi ile meslek kuruluşları arasında düşünce ve eylem farklılıkları oldu.Milli Görüş zihniyeti fikri içinde hizmet etmediklerini söyledik. Sayın Kamalak zamanında FETÖ ile çok yakınlaştı. Biz bundan sonra Milli Görüş Platformu olarak olarak Saadet Partisi'nin yanlış gidişatını tasvip etmiyoruz diyerek kurulduk. Rahmetli Erbakan hocamızın adına fikirlerini topluma anlatmaya çalışıyoruz.
bu platformun içerisinde ilk ayrıştığımız yerler evet hayır

Saadet Partisi ile Başkanlık seçimindeki 'evet', 'hayır' oylamasında ayrıştık. Biz dedik ki, 'Bu bizim Milli Görüş temel fikrimize uygundur. Biz buna hayır diyemeyiz."

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisi'nin yanlış gittiği istikameti tasvip etmiyoruz
OYNAT 02:59
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisi'nin yanlış gittiği istikameti tasvip etmiyoruz
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi ile fikir ayrılığına düştüklerini belirten Aydın, 'Milli Görüş Platformu olarak Saadet Partisi'nin yanlış gittiği istikameti tasvip etmiyoruz. Saadet Partisi ile Başkanlık seçimindeki 'Evet', 'Hayır' oylamasında ayrıştık. Biz dedik ki, 'Bu bizim Milli Görüş temel fikrimize uygundur. Biz buna hayır diyemeyiz.' şeklinde konuştu.

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Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisinin gittiği istikameti tasvip etmiyoruz

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