Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: SP‘nin ev sahipliği yaptığı altılı masadan biri cumhurbaşkanı olursa 'başörtüsü' gönderden inmiş olacak

20. Dönem Zonguldak Milletvekili Eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, altılı masanın Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 21 Ağustos Pazar günü toplanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Necmettin Aydın, seçimleri kazanmak amacı ile bir araya gelecek altı siyasi partinin amacına ulaşacağı gün Merhum Erbakan'ın 'zamanı gelecek herkes selam duracak' dediği ‘başörtüsü’nün de kaybedileceğine vurgu yaptı.

Aydın, bu denklemde SP'nin rolüne dikkat çekerek "Yani SP ev sahipliği yaptığı bu toplantı sayesinde manevi olarak başörtüsü gönderden inmiş olacaktır" dedi.

'MİLLİ GÖRÜŞ TARİHİ İÇİN KARA GÜNDÜR'





Necmettin Aydın, böyle bir durum yaşanması durumunda o günün 'Kara gün' olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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"İşte o gün Milli Görüş tarihi için kara gündür. Çünkü Milli Görüş'ün en temel ilkesi önce ahlak ve maneviyattır. Merhum Erbakan Hocamız'un bütün Türkiye'ye ezberlettiği temel fikir Milli Görüş'tür. Mili Görüşcü ise, Şuurlu Müslüman demektir. Ülkemizde yıllarca laiklik adı altında İslam yasaklanmıştır. Bu yasağın en büyük uygulama konusu başörtüsüdür. Şehitlerin başörtülü annelerinin törenlere alınmayışından, birinci olan başörtülü kızların törenlerde kürsülerden indirilişine kadar sayısız çok acı örnekleri birlikte yaşadık."

Aydın, Erbakan'ın 'Zamanı gelecek herkes başörtüsüne selam duracak' sözlerini hatırlatarak, "Başörtüsü adeta önce ahlak ve maneviyat ilkesinin bayrağı olmuştur. Bunun aksini hiçbir Milli Görüşcü söyleyemez. Bunu ancak başörtüsü teferruaatır' diyen FETÖ söylemiştir" dedi.

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GÜNDEM Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın cevapladı: Erbakan Erdoğan'ı neden eleştirdi?

'BU BAYRAK DEVLETİN ZİRVESİNDE'

Milli Görüş'ün bayrağı olan başörtüsünün şuan devletin zirvesinde olduğunun altını çizen Necmettin Aydın şunları söyledi:

"Cumhur Başkanıdır, hakimdir, validir... Seksen yıl sürgünde olan bu bayrak bu gün maneviyat gönderindedir. Bu büyük bir nimettir. Yüzyıldır horlanan, itip kakılan Müslümanlar, dinlerini yaşama konusunda büyük rahatlığa kavuşmuşlardır. Yeni inançlı ve manevayiyatçı bir gençlik böyle bir iklimde daha da çoğalacaktır. Bir başka değişle zaten özü sağlam olan milletin evlatları bu ortamda daha da gelişecektir.

'BAŞÖRTÜSÜ HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK DEMEKTİR'

Kimse birtakım münferit örneklerle bu muazzam geilişmeyi örtmeye kalkamaz . Ayrıca bu başörtüsü herkes için de özgürlük demektir. Bu gün seküler yaşam hiç bu kadar özgür olmamıştır."

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'MİLLETİMİZE, TARİHİME İHANETTİR'

Necmettin Aydın, 2023 seçimlerini Millet İttifakı adaylarından birinin kazanması halinde bayrak olarak simgelediği başörtüsünün hem şeklen hem ruhen zirveden ineceğine dikkat çekti. Aydın, "Bu bayrağı indirmek, indirmeye çalışmak, indirecek olanlara yardım etmek, toplantılara katılmak, hele kendi evimizde bu toplantıları yapmak kara gündür. Milli Görüş'e, merhum Erbakan Hocamıza, millete, tarihimize ihanettir" diyerek Saadet Partisi'ni işaret etti.

SP YÖNETİMİNE SESLENDİ: ŞİKAYET ETTİĞİNİZ ŞEYLER DAHA BETER OLACAK

Saadet Partisi'nin yönetimine seslenen Aydın, "Ama; 'adalet yok, ekonomi bozuk, yolsuzluk-talan çok, şöyle yanlış, böyle zulüm var' dediklerini duyar gibiyim. Ben de diyorum ki ey SP YÖNETİMİ, peşinden gittikleriniz gelince var dediğiniz, eleştirdiğiniz bütün yanlış işlerin daha beteri olacaktır, olmaktadır" diyerek Abdülhamit Hanın azılı muhaliflerinden filozof Rıza Tevfik’in daha sonra yazdığı pişmanlık şiirini okumalarını tavsiye etti.

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'CHP İKTİDAR OLURSA CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK FELAKETİ BAŞIMIZA GELECEKTİR'





CHP'nin geçmiş dönemlerinde ülkeyi sürüklediği felaketleri sıralayan Necmettin Aydın, "Eğer altılı masa başarılı olur CHP iktidar olursa Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi başımıza gelecektir" diyerek şöyle konuştu:

"CHP'nin çok partili hayatta geçen yetmiş yılda üç dönem iktidarı tam bir felakettir. İlki, 1978 de gelmiş, ekonomi batmış, dolar 20 kat artmış, 24 ocak kararları ile Türkiye'nin iflası ilan edilmiş, anarşi azmış sonra darbe olmuştur. İkinci olarak 1991'de ortak ama aslı fail olarak yine gelmiş. 5 nisan kararları olarak tarihe geçen kriz süresince yine dolar 20 kat artmış, faili meçhuller, Madımak-Başbağlar gibi acısı hala geçmeyen çok önemli kaotik olaylar yaşanmıştır. Son olarak 1998'de gelmiş, 2001 krizi ile sonlanmış, dolar Refah Yol'un bıraktığı 125 TL'den 15 kattan fazla artarak bin 700 TL ye çıkmış ekonomi ve devlet çökmüştür. Eğer altılı masa başarılı olur chp iktidar olursa cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi başımıza gelecektir."

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'SAADET PARTİSİ'NİN BU HALİ BİZİ ÜZÜYOR'

Necmettin Aydın, '40 yılımı verdiğim, en son Erbakan'ın genel başkan yardımcısı yapma şerefine nail olduğum' diyerek nitelediği Saadet Partisi'nin bu halinin başta kendisini ve daha sonra bütün Milli Görüşcüleri çok üzdüğünü belirterek "Umulur ki en kısa sürede bu yanlıştan dönerler" diyerek SP'ye çağrıda bulundu.

OYNAT 02:03 Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın cevapladı: Erbakan Erdoğan'ı neden eleştirdi? Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, TVNET canlı yayınında, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesine ilişkin konuştu. Erbakan'ın söz konusu çıkışlarla bilinçli olarak Erdoğan'ı desteklediği iddialarına da yanıt veren Aydın, 'Rahmetli hocamız, iyi olan şeylere hep arka çıkmıştır. 'Bunlar benim evlatlarımdır, talebelerimdir. Yapmayın.' demiştir.' ifadelerini kullandı. Erbakan'ın kızsa da Erdoğan'a destek verdiğini ifade eden Aydın, 'AK Parti'ye eleştirilerine rağmen cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi gerektiği anayasa değişikliğine 'Yetmez ama evet' demişti.' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisi'nin gittiği istikameti tasvip etmiyoruz

OYNAT 02:59 Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisi'nin yanlış gittiği istikameti tasvip etmiyoruz Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi ile fikir ayrılığına düştüklerini belirten Aydın, 'Milli Görüş Platformu olarak Saadet Partisi'nin yanlış gittiği istikameti tasvip etmiyoruz. Saadet Partisi ile Başkanlık seçimindeki 'Evet', 'Hayır' oylamasında ayrıştık. Biz dedik ki, 'Bu bizim Milli Görüş temel fikrimize uygundur. Biz buna hayır diyemeyiz.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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