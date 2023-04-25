Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın'dan 14 Mayıs çağrısı: Düşersek bir daha kalkamayız

14 Mayıs seçimleri iyice yaklaştı , Milletçe çok kritik bir seçim yapacağız. Türkiye’nin yükselişini durdurmak, uluslararası bir güç olarak yeniden dünya sahnesine çıkmasını istemeyen tüm güçler, küçük hesapların , büyük egolu küçük adamların etrafında toplandığı gizli açık kaç kişi oldukları belli olmayan muhalefet masasının arkasına saf oldu. Belli ki bu masanın asıl aklı (İngiliz soslu, Amerikan itmeli) siyonist güçlerdir. ALLAH korusun kazanırsa Türkiye çok kötü düşer. Abdülhamit Han’ın düşmesi gibi olur, bu topraklarda bir defa daha dağılır ve kalkamayız.