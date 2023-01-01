Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi

"Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Ben 83 yaşındayım, ömrümü bu davaya verdim, bu bakımdan yanlışlara 'yanlış' dedim. Doğrulara da 'doğru' demek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim, olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destelemeliyiz."