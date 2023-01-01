|
Gündem

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi

İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik (Saadet Partisi), yine kaybettireceğiz" diyen Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi ve nedenlerini sıraladı.

9:51 . 21/01/2023 Cumartesi
Diğer
Hasan Damar

Hasan Damar

2019'da "İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik" diyen Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi.


Damar konuşmasında şunları söyledi:

"Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Ben 83 yaşındayım, ömrümü bu davaya verdim, bu bakımdan yanlışlara 'yanlış' dedim. Doğrulara da 'doğru' demek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim, olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destelemeliyiz."






#Hasan Damar
#AK PArti
#Saadet Partisi
33 dakika önce
default-profile-img
Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi
Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan İsveç'in Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı planına kınama
FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu
Galatasaray'da stopere Omar Colley sesleri
Baraj suyu Yusufeli’ne yaklaştı: Son bin metre
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.