Milli maç için Azerbaycan’a gelen taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

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Bakan Selçuk'tan ilkokul öğrencilerine: Hayal kurmaktan vazgeçmeyin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilere seslenerek, "Bu sene biraz zor geçti. Farkındayım ama inşallah önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz. Ama tabii ki sizlerden beklentilerim var. Bir defa hayal kurmaktan hiç vazgeçmemelisiniz" dedi.