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Milli Muharip Uçak KAAN'ın isim babası Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstikbalin Yüzyılı" programında Milli Muharip Uçak'ın adının 'KAAN' olduğunu açıkladı. Erdoğan uçağın isim babasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğu bilgisini verdi.

16:45 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
KAAN - Devlet Bahçeli

KAAN - Devlet Bahçeli

Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri, bugün hangardan çıktı. Ankara Kahramankazan'daki "İstikbalin Yüzyılı" programına katılanlar, heyecanlı dakikalara şahitlik etti.

Önde HÜRJET, hemen arkasından da
Milli Muharip Uçak
, motor çalıştırdı.

Milli Muharip Uçağı adı "KAAN" oldu

Törene katılan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Milli Muharip Uçak'ın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

Dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyle üretilen Milli Muharip Uçak "KAAN"ı izleyenler alkışlarla karşılık verdi.

"Uçağın isim babası Devlet Bey"

Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü ve önemli kilometre taşlarını geride bırakan milli projeleri için yapılan görkemli tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Uçağın isim babası, Devlet Bey'dir"
bilgisini paylaştı.


#Milli Muharip Uçak
#Devlet Bahçeli
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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