Milli Muharip Uçak KAAN'ın isim babası Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi) açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda." diyerek MMU'nun adını açıkladı.