Milli Muharip Uçak KAAN'ın isim babası Devlet Bahçeli

KAAN - Devlet Bahçeli
Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri, bugün hangardan çıktı. Ankara Kahramankazan'daki "İstikbalin Yüzyılı" programına katılanlar, heyecanlı dakikalara şahitlik etti.
Milli Muharip Uçağı adı "KAAN" oldu
Dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyle üretilen Milli Muharip Uçak "KAAN"ı izleyenler alkışlarla karşılık verdi.
"Uçağın isim babası Devlet Bey"
Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü ve önemli kilometre taşlarını geride bırakan milli projeleri için yapılan görkemli tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız" dedi.